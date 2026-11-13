Губерниев о возможном расширении РПЛ до 18 команд: «Мне, как авторитетному футбольному обозревателю, 16 клубов хватает»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о возможном расширении чемпионата России до 18 клубов.

Данная инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ, которое состоялось на этой неделе.

«Надеюсь, руководители просчитали бизнес-модель. Расширяться-то можно хоть до 66 команд. Важно, чтобы пришедшие клубы не были балластом и не боролись только за зону выживания.

Есть ли такие команды из ФНЛ? Думаю, что да. Но надо просчитывать экономическую модель. Затраты того или иного города в Первой лиге одни, а в РПЛ — другие. Плюс будет один — футбола будет больше. Мне лично, как авторитетному футбольному обозревателю, 16 команд хватает», — сказал Губерниев «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.