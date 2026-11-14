Камил Гаджиев не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне: «Пока для нас здорово быть в тройке»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Считаю, что команда на том месте, где и должна быть. Думаю, итоговая тройка будет такой: «Зенит», «Краснодар», «Спартак». Верю, что можем залезть на второе место, но выиграть чемпионат — нет. Надо «Спартаку» чуть постоять у первого места, привыкнуть, а после сделать качественный шаг вперед. Пока быть в тройке призеров для нас — это здорово», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 14 туров РПЛ «Спартак» с 29 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России.