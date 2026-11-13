ЭСК единогласно поддержала три решения Карасева в матче «Краснодар» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС рассмотрела три эпизода матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Все решения главного арбитра Сергея Карасева были признаны правильными.

Игра проходила 7 ноября в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

По итогам рассмотрения обращения армейцев комиссия единогласно поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 11-й минуте. В ЭСК посчитали, что контакт мяча с рукой Дугласа Аугусто не являлся наказуемым. Мяч попал к полузащитнику от партнера, а рука находилась в естественном положении с учетом игрового эпизода.

Также комиссия признала правильным решение Карасева засчитать гол «Краснодара» на 40-й минуте. В ЭСК отметили, что нападающий хозяев Джон Кордоба коснулся мяча частью руки, контакт с которой не считается нарушением правил.

Третий рассмотренный эпизод произошел на 46-й минуте. «Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой оценить действия защитника ЦСКА Жоао Виктора в борьбе с Кордобой. Комиссия единогласно установила, что между футболистами произошел обычный игровой контакт, поэтому Карасев правильно не зафиксировал нарушение.

«Краснодар» набрал 26 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками — на 5-й строчке.