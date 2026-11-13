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ЭСК единогласно поддержала три решения Карасева в матче «Краснодар» — ЦСКА

Судейство

ЭСК единогласно поддержала три решения Карасева в матче «Краснодар» — ЦСКА

Руслан Минаев
Фото ФК Краснодар

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС рассмотрела три эпизода матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Все решения главного арбитра Сергея Карасева были признаны правильными.

Игра проходила 7 ноября в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

По итогам рассмотрения обращения армейцев комиссия единогласно поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 11-й минуте. В ЭСК посчитали, что контакт мяча с рукой Дугласа Аугусто не являлся наказуемым. Мяч попал к полузащитнику от партнера, а рука находилась в естественном положении с учетом игрового эпизода.

Также комиссия признала правильным решение Карасева засчитать гол «Краснодара» на 40-й минуте. В ЭСК отметили, что нападающий хозяев Джон Кордоба коснулся мяча частью руки, контакт с которой не считается нарушением правил.

Третий рассмотренный эпизод произошел на 46-й минуте. «Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой оценить действия защитника ЦСКА Жоао Виктора в борьбе с Кордобой. Комиссия единогласно установила, что между футболистами произошел обычный игровой контакт, поэтому Карасев правильно не зафиксировал нарушение.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (справа) празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА вместе с&nbsp;одноклубником Жуаном Батчи. «Давно у нас руками играть можно?» Матч «Краснодара» и ЦСКА обернулся судейским скандалом

«Краснодар» набрал 26 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками — на 5-й строчке.

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 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
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15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
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21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
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