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Сычев: «Дисквалификация Гильерме — форменный беспредел»

14:24
Дмитрий Сычев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Сычев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев в беседе с «СЭ» отреагировал на решение РФС дисквалифицировать голкипера железнодорожников Маринато Гильерме на два матча.

Вратарь &laquo;Локомотива&raquo; Гильерме.Гильерме и «Спартак» получили минимальные наказания. Но шансы голкипера поехать на Евро-2020 падают

«Это очень странно. Непонятна логика людей, которые принимали это решение. Мне кажется, нет ни одного человека, кто не возмущен этим наказанием. Даже убирая личные пристрастия к «Локомотиву», дисквалификация Гильерме — форменный беспредел. Они открыли ящик Пандоры. Как дальше будет интерпретироваться любое действие со стороны игроков и, наоборот, как будут поощряться действия болельщиков?», — сказал Сычев «СЭ».

Также Сычев назвал шикарной игру «Локомотива» после зимней паузы.

«Шикарная игра! Очень уверенно смотрится «Локомотив» после паузы. После сборов полностью понятен рисунок того, что хочет видеть Николич. Видны идеи, в которых проявляются лучшие качества молодых игроков. За это можно только поаплодировать. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» попал в Лигу чемпионов», — добавил Сычев.

(Константин Колмаков)

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