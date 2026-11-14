ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 4:1.

В составе армейцев забили Джамалутдин Абдулкадыров, Лусиано, Павел Филюшин и Максим Воронов. У «Арсенала» единственным голом отметился Игорь Горбунов.

После 14 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 26 очков. В ближайшем туре армейцы 21 ноября примут «Ахмат».

«Арсенал» с 19 очками идет 12-м в турнирной таблице Первой лиги. 21 ноября туляки в гостях сыграют с ивановским «Текстильщиком».

Футбол

Товарищеский матч

ЦСКА — «Арсенал» Тула — 4:1

Голы: Абдулкадыров, 52 (1:0); Лусиано, 66 (2:0); Горбунов, 69 (2:1); Филюшин, 73 (3:1); Воронов, 88 (4:1).