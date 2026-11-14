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ЦСКА — Арсенал Тула: счет и результат товарищеского матча 14 ноября 2026

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче

Алексей Михайлов

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 4:1.

В составе армейцев забили Джамалутдин Абдулкадыров, Лусиано, Павел Филюшин и Максим Воронов. У «Арсенала» единственным голом отметился Игорь Горбунов.

После 14 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 26 очков. В ближайшем туре армейцы 21 ноября примут «Ахмат».

«Арсенал» с 19 очками идет 12-м в турнирной таблице Первой лиги. 21 ноября туляки в гостях сыграют с ивановским «Текстильщиком».

Футбол

Товарищеский матч

ЦСКА — «Арсенал» Тула — 4:1

Голы: Абдулкадыров, 52 (1:0); Лусиано, 66 (2:0); Горбунов, 69 (2:1); Филюшин, 73 (3:1); Воронов, 88 (4:1).

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Файзуллаев верит в чемпионство ЦСКА
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Зенит

 10
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Краснодар

 4
И К Ж
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Спартак

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