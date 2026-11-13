«Чего он добился?» Круговой жестко раскритиковал Глушенкова за отношение к сборной России

Скандал не утихает.

Защитник ЦСКА Данил Круговой резко раскритиковал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не получившего вызов в сборную России на ноябрьские матчи. В интервью «РБ Спорт» 28-летний игрок заявил, что футболист сине-бело-голубых должен изменить отношение к национальной команде.

«Мы играли минус один человек на поле»

Круговой считает, что появление Глушенкова на поле в октябрьской встрече против Нигерии (3:3) негативно сказалось на игре. Максим вышел на 60-й минуте при счете 3:1 в пользу сборной России, однако затем соперник забил два мяча и добился ничьей.

«Я полностью согласен, что после выхода Глушенкова мы в том матче играли минус один человек на поле», — заявил защитник ЦСКА.

Данил также поддержал мнение, что футболисту, который не хочет выступать за сборную, не место в национальной команде. Особенно резко он отреагировал на сообщения о недовольстве Максима игровым временем.

«Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребенок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть десять минут. Кому он показывает эти обиды? Чего он добился?» — отметил Круговой.

Затем защитник предположил, как Глушенков отреагирует, если сборная России получит возможность выступить на чемпионате мира, но его не вызовут.

«Но попадем мы на чемпионат мира, а его не вызовут. И что он будет дальше делать? Расстроится ли он? Нет, вряд ли», — добавил армеец.

На слова журналиста о том, что Максим — лучший игрок РПЛ, Круговой коротко ответил: «Незаменимых нет».

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что произошло в раздевалке сборной?

Глушенков не попал даже в расширенный состав национальной команды на ноябрьские встречи с Узбекистаном и Венесуэлой, хотя к его игровым качествам вопросов нет. По данным Transfermarkt, в октябре полузащитник забил четыре гола и сделал две результативные передачи в трех матчах РПЛ, и лига признала его лучшим футболистом месяца. С десятью мячами он делит первое место в гонке бомбардиров чемпионата с одноклубником Александром Соболевым.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов отношением Максима к выступлениям за национальную команду.

«Если говорить конкретно о Глушенкове, то ему нужно продолжать играть так же, как сейчас. На данный момент он один из лучших, если не лучший футболист чемпионата. Но сборная — это не клуб. В сборной нужно хотеть играть и показывать это своим отношением», — подчеркнул Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на другой вопрос, 57-летний специалист также отметил, что зенитовцу стоит прислушаться к мнению партнеров.

«Если партнеры по команде тоже говорят футболисту о каких-то моментах и высказывают свое мнение, мне кажется, этого уже достаточно, чтобы задуматься о своем отношении», — добавил тренер.

Позднее журналист Глеб Чернявский рассказал о конфликте, который произошел в раздевалке после встречи с Нигерией. По его словам, первым претензии Глушенкову предъявил Константин Тюкавин, недовольный тем, что партнер недостаточно активно двигался по полю. Форвард «Динамо» впоследствии подтвердил, что был недоволен игрой Максима, однако подробностей раскрывать не стал.

Как сообщил Чернявский, к критике тогда присоединился и Карпин: «Если не хочешь бегать, позвони мне: Георгич, по-братски, не вызывай!» Глушенков ответил, что хочет играть, после чего тренер спросил: «Почему ты тогда якорем ходишь?»

В разговор также вмешался Соболев, который, по версии Чернявского, произнес: «Ну, в «Зените» канает».

Сам Круговой ранее в интервью подтвердил факт разговора в раздевалке, но отказался раскрывать его содержание.

«Диалог был. Но то, что было в раздевалке, остается там», — утверждал защитник.

На пресс-конференции в Ташкенте Карпин также признал, что у футболистов возникли претензии к Глушенкову, однако обсуждать подробности публично не стал.

Без полузащитника «Зенита» сборная России 12 ноября обыграла Узбекистан (3:2), а 17-го встретится с Венесуэлой в Краснодаре.