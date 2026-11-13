Малком рассказал, что Месси просил его не уходить из «Барселоны» в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Малком рассказал, что Лионель Месси пытался убедить его остаться в «Барселоне» перед переходом в российский клуб летом 2019 года.

«Я всегда говорю друзьям, что целый год играл рядом с Месси. Это был невероятный опыт. Он всегда прекрасно ко мне относился. Когда я уже собирался уехать в Россию, Месси подошел ко мне и сказал: «У тебя огромное будущее, ты станешь отличным футболистом». Он попросил меня остаться. Сказал: «Останься здесь, ты один из игроков будущего «Барселоны».

Помню, перед класико с «Реалом» он сказал мне: «Мы в тебя верим. Готовься, ты будешь играть». Лео всегда поддерживал меня, мотивировал и вселял уверенность, даже когда я уставал или конкурировал с другими игроками за место в составе. Я многому научился у Месси. Он всегда разговаривал со мной, поддерживал и помогал. Это был замечательный сезон, который я никогда не забуду», — цитирует Малкома Diario Sport.

Бразилец выступал за «Барселону» в сезоне-2018/19. Летом 2019 года Малком перешел в «Зенит», в составе которого четырежды стал чемпионом России. В 2023 году нападающий покинул петербургский клуб и продолжил карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». 21 августа форвард перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.