Кушанашвили раскритиковал Челестини: «Футболисты его не воспринимали»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не верил в бывшего главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

— Весной ты призывал выгнать из ЦСКА Челестини, его родственников и продезинфицировать места, где они сидели. В какой момент тебе с этим тренером стало все понятно?

— Сразу! Как можно нанимать человека, вечно стоящего на бровке с открытым ртом? Да еще в узких коротеньких джинсах. Они вышли из моды, когда Керенский переодевался в женское платье. Если у Челестини нет других штанов, купите! Но не по щиколотку, а чтобы достигали ботинок. Иначе ваш тренер выглядит как умудренный гей из британского парламента (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»).

Команда не играет, а он устраивает на работу в клуб жену, потом пригласил бы сестру, брата, деверя... Футболисты не воспринимали Челестини. Он не черчесовского сана с точки зрения морального авторитета. Не Андрей Разин из хоккея. И не Моуринью, которого все ругают и который по логике Мостового — нефутбольный человек. Но как Жозе руководит игрой?

— Ты о чем?

— О недавнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Второй тайм, «Реал» горит, Моуринью меняет троих — и 1:3 превращаются в 4:3! Вот это — тренер! А у Челестини какие достижения? Зато денег, которые вывез из Москвы, ему хватит на восемь поколений. Сейчас сидит, пьет виски и смеется над русскими.

ЦСКА объявил об уходе Челестини 4 мая 2026 года. Контракт расторгли по соглашению сторон. Швейцарский специалист работал в клубе с июня 2025 года и выиграл Суперкубок России.