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Кушанашвили раскритиковал Челестини: «Футболисты его не воспринимали»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Фабио Челестини.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не верил в бывшего главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

— Весной ты призывал выгнать из ЦСКА Челестини, его родственников и продезинфицировать места, где они сидели. В какой момент тебе с этим тренером стало все понятно?

— Сразу! Как можно нанимать человека, вечно стоящего на бровке с открытым ртом? Да еще в узких коротеньких джинсах. Они вышли из моды, когда Керенский переодевался в женское платье. Если у Челестини нет других штанов, купите! Но не по щиколотку, а чтобы достигали ботинок. Иначе ваш тренер выглядит как умудренный гей из британского парламента (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»).

Команда не играет, а он устраивает на работу в клуб жену, потом пригласил бы сестру, брата, деверя... Футболисты не воспринимали Челестини. Он не черчесовского сана с точки зрения морального авторитета. Не Андрей Разин из хоккея. И не Моуринью, которого все ругают и который по логике Мостового — нефутбольный человек. Но как Жозе руководит игрой?

— Ты о чем?

— О недавнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Второй тайм, «Реал» горит, Моуринью меняет троих — и 1:3 превращаются в 4:3! Вот это — тренер! А у Челестини какие достижения? Зато денег, которые вывез из Москвы, ему хватит на восемь поколений. Сейчас сидит, пьет виски и смеется над русскими.

Отар Кушанашвили. Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили

ЦСКА объявил об уходе Челестини 4 мая 2026 года. Контракт расторгли по соглашению сторон. Швейцарский специалист работал в клубе с июня 2025 года и выиграл Суперкубок России.

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Фабио Челестини
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Отар Кушанашвили
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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