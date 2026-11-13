Кушанашвили раскритиковал Челестини: «Футболисты его не воспринимали»
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не верил в бывшего главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
— Весной ты призывал выгнать из ЦСКА Челестини, его родственников и продезинфицировать места, где они сидели. В какой момент тебе с этим тренером стало все понятно?
— Сразу! Как можно нанимать человека, вечно стоящего на бровке с открытым ртом? Да еще в узких коротеньких джинсах. Они вышли из моды, когда Керенский переодевался в женское платье. Если у Челестини нет других штанов, купите! Но не по щиколотку, а чтобы достигали ботинок. Иначе ваш тренер выглядит как умудренный гей из британского парламента (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»).
Команда не играет, а он устраивает на работу в клуб жену, потом пригласил бы сестру, брата, деверя... Футболисты не воспринимали Челестини. Он не черчесовского сана с точки зрения морального авторитета. Не Андрей Разин из хоккея. И не Моуринью, которого все ругают и который по логике Мостового — нефутбольный человек. Но как Жозе руководит игрой?
— Ты о чем?
— О недавнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Второй тайм, «Реал» горит, Моуринью меняет троих — и 1:3 превращаются в 4:3! Вот это — тренер! А у Челестини какие достижения? Зато денег, которые вывез из Москвы, ему хватит на восемь поколений. Сейчас сидит, пьет виски и смеется над русскими.
ЦСКА объявил об уходе Челестини 4 мая 2026 года. Контракт расторгли по соглашению сторон. Швейцарский специалист работал в клубе с июня 2025 года и выиграл Суперкубок России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
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2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
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3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
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4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
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5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
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6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
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8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
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11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
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12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3