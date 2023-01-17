Стало известно, при каком условии «Спартак» был готов подписать Сычевого

Как стало известно «СЭ», «Спартак» был готов подписать форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого только в случае ухода нападающего Шамара Николсона.

Руководство красно-белых отказалось от подписания российского нападающего, так как посчитало нецелесообразным приобретать игрока на эту позицию.

Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в декабре 2022 года, подписав контракт на 3,5 года.

В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.