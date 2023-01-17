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Сегодня, 11:00

Сычевому предлагали сменить гражданство на украинское ради выступления в Европе

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», к форварду «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому был интерес со стороны клубов Бундеслиги.

Нападающий отказался от этого варианта, так как одним из главных условий со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Владимир Сычевой
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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