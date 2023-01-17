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Геннадий Зюганов: «CAS — это не суд, а судилище под англосаксонским протекторатом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с командами из РФ.

«Это не суд — это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают полное давление. Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась, в том числе и на спортивные арены.

Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», — приводит слова Зюганова «РБ спорт».

CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от стыковых матчей ЧМ-2022 и оставил в силе решение, позволяющее иностранцам приостанавливать контракты с российским клубами.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
ФИФА
5
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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