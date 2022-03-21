«Спартак» обратился в КДК с просьбой наказать защитника «Нижнего Новгорода» за момент с Айртоном

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» обратился в КДК с просьбой наказать защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за момент, в котором травму получил защитника красно-белых Айртон.

«Рассмотрим обращение «Спартака» по матчу с «Нижним Новгородом». «Спартак» просит рассмотреть эпизод с травмой Айртону с просьбой наказать футболиста «Нижнего Новгорода». Так же мы рассмотрим выбегание на поле двух болельщиков в этом матче и скандирование ненормативной лексики», — сказал Григорьянц «СЭ».

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.