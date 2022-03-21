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«Спартак» обратился в КДК с просьбой наказать защитника «Нижнего Новгорода» за момент с Айртоном

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Айртон.
Фото ФК «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» обратился в КДК с просьбой наказать защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за момент, в котором травму получил защитника красно-белых Айртон.

«Рассмотрим обращение «Спартака» по матчу с «Нижним Новгородом». «Спартак» просит рассмотреть эпизод с травмой Айртону с просьбой наказать футболиста «Нижнего Новгорода». Так же мы рассмотрим выбегание на поле двух болельщиков в этом матче и скандирование ненормативной лексики», — сказал Григорьянц «СЭ».

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

Сергей Иванов. «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Сергея Иванова
Айртон Лукас
Кирилл Гоцук
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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Спартак – ЦСКА
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