Генич — о Дзюбе: «Фантазер. Ни разу не просил Слуцкого помирить нас»
Спортивный комментатор Константин Генич ответил нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.
Ранее, 25 ноября, форвард заявил, что Генич умолял главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого помирить их.
«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу. Фантазер», — написал Генич в Telegram-канале.
12 ноября Дзюба дал интервью, в котором резко высказался о комментаторах. Позже Генич заявил, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».
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|
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|30.11
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|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
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|
Динамо Мх – Факел
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|1.12
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Спартак
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Алексей Батраков
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|
|
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