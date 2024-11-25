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Сегодня, 13:42

Генич — о Дзюбе: «Фантазер. Ни разу не просил Слуцкого помирить нас»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Константин Генич ответил нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

Ранее, 25 ноября, форвард заявил, что Генич умолял главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого помирить их.

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу. Фантазер», — написал Генич в Telegram-канале.

Артем Дзюба. «Принципиальная тварь». Почему я не верю Дзюбе

12 ноября Дзюба дал интервью, в котором резко высказался о комментаторах. Позже Генич заявил, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».

Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

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