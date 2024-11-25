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Сегодня, 12:34

Дзюба заявил, что не намерен больше общаться с комментатором Константином Геничем

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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не хочет больше общаться с комментатором Константином Геничем после того, как тот косвенно оскорбил его в соцсетях.

«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное, — цитирует Дзюбу «ВсеПроСпорт». — Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности».

Также футболист отметил, что у комментаторов пропало «что-то мужское» и в лицо ничего не могут сказать.

«Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — сказал Дзюба.

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Футболист ранее дал интервью, в котором резко высказался о комментаторах телеканала. Позже Константин Генич заявил, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».

В сентябре 2024 года форвард стал игроком «Акрона», заключив контракт до конца сезона -2024/25. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

«Акрон» с 16 очками после 16 матчей занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Артем Дзюба и&nbsp;Георгий Черданцев. «Зачем Дзюба сказал про водокачку?! Если бы не травма, Костя мог попасть в сборную». Черданцев вступился за Генича
Источник: ВсеПроСпорт
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
Константин Генич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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