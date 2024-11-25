Дзюба заявил, что не намерен больше общаться с комментатором Константином Геничем

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не хочет больше общаться с комментатором Константином Геничем после того, как тот косвенно оскорбил его в соцсетях.

«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное, — цитирует Дзюбу «ВсеПроСпорт». — Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности».

Также футболист отметил, что у комментаторов пропало «что-то мужское» и в лицо ничего не могут сказать.

«Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — сказал Дзюба.

Футболист ранее дал интервью, в котором резко высказался о комментаторах телеканала. Позже Константин Генич заявил, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».

В сентябре 2024 года форвард стал игроком «Акрона», заключив контракт до конца сезона -2024/25. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

«Акрон» с 16 очками после 16 матчей занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.