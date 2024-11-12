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Сегодня, 19:45

«Принципиальная тварь». Почему я не верю Дзюбе

Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Галактионова «трусливеньким»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Константин Алексеев — об интервью форварда «Акрона».

Дзюба дал большое интервью «Матчу». В целом дипломатичное и дружелюбное, кроме части про «Локомотив». Вот там по полной программе досталось гендиректору Владимиру Леонченко, спортивному директору Дмитрию Ульянову, тренеру Олегу Левину и чуть меньше — главному тренеру Михаилу Галактионову. Прозвучали жесткие слова вплоть до «скоты».

Артем — хороший оратор, артистичен, с чувством юмора. Он так искренен, что даже хочется поверить. И ряд коллег подтвердили: верим каждому слову.

Почему в правду Дзюбы не верю я?

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

1. Потому что слишком уж много человек на планете обидели лично Артема Сергеевича. Унаи «тренеришка» Эмери. Валерий Карпин. Роберто Манчини. Винченцо Монтелла в «Адане». Франк Артига. Андрей Талалаев. Вячеслав Малафеев. Роман Асхабадзе. Теперь трио из «Локомотива». Партнеры по команде, которые похлопали болельщикам, приехавшим на выезд сборной России (ряд из которых оскорблял Дзюбу), Алексей Сафонов, Константин Генич...

Наверняка я не назвал даже половины. Когда у тебя претензии к такому числу совершенно разных людей, то пора искать причины в себе, а не играть в обиженку. И уж совсем точно, когда список пополнил Сергей Семак! Человек, с которым невозможно поссориться. Даже Гений Дипломатии и Мистер Человечность стал для Артема нерукопожатным. После этого я не могу поверить в искренность ни одной обиды форварда. Точнее, в искренность как раз верю, а вот в то, что виноват в конфликте кто-то другой, но не он, — нет. Просто есть такие люди — в своем глазу ничего не увидят, зато малейший ответный шаг воспринимают как глубочайшее оскорбление. И совершенно искренне обижаются, так и не поняв причин.

Михаил Галактионов и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

2. Потому что если читать интервью, то может показаться, что Дзюба и сейчас футбольный гений, который даже пьяным и без одной ноги всех обыграет. И если его не выпускали на поле, то исключительно из-за интриг — не дать набрать результативных баллов для автоматического продления контракта. Как и в случае с обидами, Дзюба в это искренне верит. Но мы-то с вами смотрели на поле. И все видели: пусть и не играли в сборной России, все равно отличим футбол праймового Месси от условного Васи Пупкина. Весной в первом матче против «Динамо» в первом тайме Дзюба был откровенно жалок и справедливо заменен в перерыве. После чего «Локомотив» преобразился. Потом были 33 бесполезные минуты в «Сочи», травма и 15-минутный провалище с ЦСКА. Мощная до того игра красно-зеленых и преимущество 3:1 быстро превратились в 3:3. Дзюба (наверняка трезвый и точно на двух ногах) на поле отсутствовал. Любой тренер после этого сделал бы те же выводы, что и Галактионов. Удачи, Артем, «Акрон» ждет! А какой смысл выпускать нападающего, который оставляет твою команду в меньшинстве?

Артем Дзюба. Теперь у Дзюбы виноват Галактионов. Как же все предсказуемо. Артем, пора тренировать!

3. Третья причина не верить Дзюбе уже инсайдерская. По моей информации, именно Артем нарушил договоренности с Михаилом Галактионовым о взаимной корректности в работе. Форвард сам не раз подчеркивал, как тренер отстаивал его перед руководителями, бился за него. Но получил нож в спину после логичной замены в матче с «Динамо». Дзюба на это страшно обиделся (привычное состояние нападающего), перестал здороваться и отворачивался при встрече, сжигая мосты. Об этом все в «Локомотиве» знали. Так что разговоры о том, что не объяснили, не защитили... Это уже какой-то «Плач Ярославны». Не верю.

А жизнь рассудила, кто был прав, избавившись от ранимого форварда, зажегшего поначалу, но затем ставшего балластом.

Единственное, что хочется пожелать всем «обидчикам» Дзюбы, — чтобы Артем не стал каким-то высоким руководителем в РФС: «Тогда берегитесь. Вот такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Здесь как раз верю — месть обиженного Дзюбы будет страшна.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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 - : -
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Спартак – Локомотив
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24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
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Зенит

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Бителло

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Муталип Алибеков

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