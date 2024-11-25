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Шамар Николсон: «Угальде — сумасшедший, топ-нападающий»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал покер Манфреда Угальде после победы в матче 16 тура РПЛ против «Локомотива» (5:2).

«Угадьде — сумасшедший? Да! Он топ-нападающий. Ты это видел? 4 гола...» — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

23 ноября в 16-м туре РПЛ прошел матч между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором красно-белые одержали победу со счетом 5:2. Манфред Угальде забил четыре мяча.

Угальде стал первым футболистом «Спартака», забившим четыре гола в одном матче чемпионата России с 1998 года. Последний раз игрок московского «Спартака» делал покер на домашней встрече с «Тюменью». Тогда героем игры был нападающий Александр Ширко.

Источник: «РБ Спорт»
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 12
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Маркус Вендел

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