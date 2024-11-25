Серебряный призер Игр в Париже Шнайдер посетила тренировку «Акрона»

Футбольный клуб «Акрон» опубликовал в своих социальных сетях фотографии спортсменки с командой.

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде и 13-я ракетка мира Диана Шнайдер посетила тренировку тольяттинского «Акрона» на базе в Новогорске. Российская теннисистка, родившаяся в Жигулевске, познакомилась с командой и главным тренером Зауром Тедеевым во время подготовки клуба к матчу FONBET Кубка России по футболу против «Шинника».

«Мы очень рады познакомиться с Дианой. Конечно, нам как спортсменам приятно, что серебряный призер Олимпийских игр посетила нашу тренировку. Ее присутствие рядом с командой добавит победного духа, и мы точно станем сильнее!» — заявил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

«Эмоции от знакомства с футболистами и тренерским штабом «Акрона» я буду помнить и хранить! Тем более что эта команда из моего родного региона, они очень много игр провели в Жигулевске. Не могу сказать, что раньше активно следила за футболом, но после такой встречи точно буду чаще следить за новостями о клубе. На следующей неделе приму участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге и, если позволит регламент соревнования, появлюсь на нем в игровой футболке, которую мне вручил Заур Эдуардович», — поделилась впечатлениями Диана Шнайдер.

В прошлых сезонах «Акрон» проводил домашние матчи на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, а сейчас — на «Солидарность Самара Арене». Диана Шнайдер вместе с Миррой Андреевой на Олимпийских играх в Париже добрались до финала, где уступили итальянским спортсменкам Паолини и Эррани.

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