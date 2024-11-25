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Серебряный призер Игр в Париже Шнайдер посетила тренировку «Акрона»

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Диана Шнайдер.

Футбольный клуб «Акрон» опубликовал в своих социальных сетях фотографии спортсменки с командой.

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде и 13-я ракетка мира Диана Шнайдер посетила тренировку тольяттинского «Акрона» на базе в Новогорске. Российская теннисистка, родившаяся в Жигулевске, познакомилась с командой и главным тренером Зауром Тедеевым во время подготовки клуба к матчу FONBET Кубка России по футболу против «Шинника».

«Мы очень рады познакомиться с Дианой. Конечно, нам как спортсменам приятно, что серебряный призер Олимпийских игр посетила нашу тренировку. Ее присутствие рядом с командой добавит победного духа, и мы точно станем сильнее!» — заявил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

«Эмоции от знакомства с футболистами и тренерским штабом «Акрона» я буду помнить и хранить! Тем более что эта команда из моего родного региона, они очень много игр провели в Жигулевске. Не могу сказать, что раньше активно следила за футболом, но после такой встречи точно буду чаще следить за новостями о клубе. На следующей неделе приму участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге и, если позволит регламент соревнования, появлюсь на нем в игровой футболке, которую мне вручил Заур Эдуардович», — поделилась впечатлениями Диана Шнайдер.

В прошлых сезонах «Акрон» проводил домашние матчи на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, а сейчас — на «Солидарность Самара Арене». Диана Шнайдер вместе с Миррой Андреевой на Олимпийских играх в Париже добрались до финала, где уступили итальянским спортсменкам Паолини и Эррани.

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Теннис
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ФК Акрон
Диана Шнайдер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 8
П
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

 6
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Зенит

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