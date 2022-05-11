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Каттани рассказал о ситуации с контрактом Бакаева

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о ситуации с контрактом полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

— Что будет с Зелимханом Бакаевым?

— Сейчас не время говорить об этом. Я хочу, чтобы вся команда была сфокусирована только на игре. Когда придет время, мы обязательно поговорим о контрактах. Команда полностью сконцентрирована на тренировочном процессе и на матчах.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил забил три мяча и отдал семь результативных передач в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
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