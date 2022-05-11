Каттани рассказал о ситуации с контрактом Бакаева

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о ситуации с контрактом полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

— Что будет с Зелимханом Бакаевым?

— Сейчас не время говорить об этом. Я хочу, чтобы вся команда была сфокусирована только на игре. Когда придет время, мы обязательно поговорим о контрактах. Команда полностью сконцентрирована на тренировочном процессе и на матчах.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил забил три мяча и отдал семь результативных передач в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.