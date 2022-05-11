Каттани: «Я счастлив, что Мартинс будет в «Спартаке». Он проведет следующий сезон в клубе, это важно»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о выкупе арендованного у «Янг Бойз» полузащитника Кристофера Мартинса.

— Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России — это московский «Спартак». Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем в лишний раз это обсуждать?

— Перед матчем вы сказали, что Мартинс будет выкуплен. Правильно ли понимаю, что это было обязательное право выкупа?

— Я не знаю, что вы думаете, но я счастлив, что Мартинс будет в «Спартаке». Наступили условия, по которым мы его покупаем. Сегодня он сделал голевую передачу. Это хорошие новости.

— Что вы понимаете под условиями?

— Я не буду вдаваться в подробности, но наступило условие, по которому Мартинс будет выкуплен. Он проведет следующий сезон в Спартаке — это важно.

— Можете пояснить, там было приоритетное право или обязательное право выкупа?

— Оно было обязательным после того, как наступят определенные условия.

«Спартак» арендовал Мартинса в январе 2022 года. 25-летний люксембуржец забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 12 матчах за красно-белых.