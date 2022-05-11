Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:54

Каттани: «Я счастлив, что Мартинс будет в «Спартаке». Он проведет следующий сезон в клубе, это важно»

Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал о выкупе Мартинса у «Янг Бойз»
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о выкупе арендованного у «Янг Бойз» полузащитника Кристофера Мартинса.

— Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России — это московский «Спартак». Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем в лишний раз это обсуждать?

— Перед матчем вы сказали, что Мартинс будет выкуплен. Правильно ли понимаю, что это было обязательное право выкупа?

— Я не знаю, что вы думаете, но я счастлив, что Мартинс будет в «Спартаке». Наступили условия, по которым мы его покупаем. Сегодня он сделал голевую передачу. Это хорошие новости.

— Что вы понимаете под условиями?

— Я не буду вдаваться в подробности, но наступило условие, по которому Мартинс будет выкуплен. Он проведет следующий сезон в Спартаке — это важно.

— Можете пояснить, там было приоритетное право или обязательное право выкупа?

— Оно было обязательным после того, как наступят определенные условия.

«Спартак» арендовал Мартинса в январе 2022 года. 25-летний люксембуржец забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 12 матчах за красно-белых.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Лука Каттани
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каттани рассказал о ситуации с контрактом Бакаева

Промес: «Проблемы с законом в Нидерландах — личный момент. Но это не определяет, что я не могу поехать туда»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости