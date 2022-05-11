Валерий Баринов: «Мне жалко, что Семин никогда не тренировал «Спартак»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о периоде, когда Юрий Семин тренировал киевское «Динамо».

«Когда Семина и Бышовца убрали из «Локомотива», мы с Юркой сидели в ресторане недалеко от Сухаревской площади — и ему позвонил Суркис, позвал в киевское «Динамо». А Семин был последователем Лобановского, тот его отмечал. И я сказал ему: «Конечно, надо ехать». Он ответил, но без определенности: «Наверное, поеду». Поехал. И вернул киевлянам звание чемпионов Украины, и вывел в полуфинал Кубка УЕФА.

Мне жалко, что Палыч, успешно поработав с киевским «Динамо», никогда не тренировал «Спартак», в историю которого вошел как игрок. В истории не было ни одного тренера, который возглавлял обе эти команды, а тем более делал их чемпионом. На мой взгляд, Федун при всех своих вложениях перекрыл «Спартаку» многие возможности. Мне в этом плане был симпатичен Абрамович. Взял тренера — доверяй ему!» — рассказал Баринов «СЭ».

Полный монолог Валерия Баринова о Юрии Семине читайте здесь