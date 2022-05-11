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Валерий Баринов: «Мне жалко, что Семин никогда не тренировал «Спартак»

Народный артист России Баринов вспомнил период, когда Юрий Семин тренировал киевское «Динамо»
Читать «СЭ» в

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о периоде, когда Юрий Семин тренировал киевское «Динамо».

«Когда Семина и Бышовца убрали из «Локомотива», мы с Юркой сидели в ресторане недалеко от Сухаревской площади — и ему позвонил Суркис, позвал в киевское «Динамо». А Семин был последователем Лобановского, тот его отмечал. И я сказал ему: «Конечно, надо ехать». Он ответил, но без определенности: «Наверное, поеду». Поехал. И вернул киевлянам звание чемпионов Украины, и вывел в полуфинал Кубка УЕФА.

Мне жалко, что Палыч, успешно поработав с киевским «Динамо», никогда не тренировал «Спартак», в историю которого вошел как игрок. В истории не было ни одного тренера, который возглавлял обе эти команды, а тем более делал их чемпионом. На мой взгляд, Федун при всех своих вложениях перекрыл «Спартаку» многие возможности. Мне в этом плане был симпатичен Абрамович. Взял тренера — доверяй ему!» — рассказал Баринов «СЭ».

Полный монолог Валерия Баринова о Юрии Семине читайте здесь

Футбол
Юрий Семин
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Спартак – Зенит
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Дмитрий Полоз

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

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