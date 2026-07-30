Спортивный директор «Ростова» Рыскин объявил об уходе из клуба

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что покинул клуб.

«Да, я ушел из клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Рыскин занимал должность спортивного директора «Ростова» с июня 2017 года.

В ноябре 2025 года генеральным спонсором «Ростова» стала компания «Атлантис-Пак», входящая в «Группу Агроком», главой которой является бизнесмен Иван Саввиди.

17 июля 2026 совет директоров «Ростова» назначил генеральным директором клуба Андрея Чайку. До него с июня 2025 года гендиректором ростовчан был Игорь Гончаров.

«Ростов» в сезоне-2025/26 занял десятое место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками в 30 матчах. В первом туре сезона-2026/27 ростовчане на выезде уступили «Оренбургу» (1:2).