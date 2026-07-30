Карседо ответил на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в клуб.

— Представитель Дзюбы, говоря о возможном переходе игрока в «Спартак» сказал, что мяч на стороне клуба. Действительно ли этот игрок вам предложен? Рассматриваете ли вы его?

— Это зона ответственности клуба и спортивного директора. Я сконцентрирован на тех футболистах, которые есть и работаю с ними.

— Если завтра вам в команду приведут Дзюбу, вы будете готовы с ним работать?

— Это все лишь предположения и спекуляции. Я предпочитаю быть реалистом.

37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». Форвард является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым до июня 2015 года.

Помимо «Акрона» и «Спартака», Дзюба играл за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор».