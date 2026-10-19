Тур сумасшедших концовок. Лидеры РПЛ подарили роскошное зрелище
Вот это разогнался чемпионат России — не успеваешь выдохнуть! Лидеры и до этого закрутили интригу по максимуму: после трети сезона между первым и пятым местом в таблице было всего два очка. А 11-й тур вообще вышел невероятным по зрелищности и эмоциям.
Начали в Москве в субботу «Локомотив» с «Краснодаром». «Быки» после мощного старта (шесть побед) прилично забуксовали — три ничьи, затем поражение от «Зенита». Растеряно преимущество, разговоры о внутренних проблемах. И в Черкизово все складывалось против команды Мурада Мусаева. Судья при счете 1:1 почему-то не увидел удаления Ньямси, которое было очевидно всем. 1:0 после быстрого гола Батчи превратились в 1:3. На 85-й минуте казалось, что уже все — но черно-зеленые успели и дважды забить, сравняв счет, и едва не увезли победу.
«Краснодар» явно рано хоронить, хотя без Сперцяна и Кривцова ему, конечно, очень сложно. И хотя против «Локо» удалось спастись, это лишь ничья против аутсайдера. Которая продолжила безвыигрышную серию до пяти матчей. «Быки» уже пятые.
А сумасшедшие концовки перенеслись и на воскресенье. Сначала «Зенит», проспав первый тайм и шикарный гол Садулаева, по-чемпионски включился после перерыва. Сразу два гола, придуманные летним джокером Карпукасом, который неожиданно стал достойной заменой Венделу, и исполненные Глушенковым. А чтобы зрителям не было скучно, питерцы пропустили на 86-й минуте от Конате, чтобы сделать счет победным на 90-й. И выглядело это по-бразильски: вы забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим. Сравнение банальное, но слишком уж легко и уверенно «Зенит» забрал свое.
У Питера четыре победы подряд. Поступь можно назвать чемпионской, но что тогда сказать о «Динамо»! Бело-голубые выиграли уже семь (!) матчей кряду. Это клубный рекорд за всю российскую историю. Команда Сандро Шварца первый месяц переваривала требования немца, а теперь ее не остановить. Не получилось это и у ЦСКА, который оставался до 11-го тура единственным, кто шел без поражений.
И снова все решилось в концовке — победный гол Фернандес забил на 88-й минуте. Развязка стала достойным продолжением яркой и зрелищной игры, в которой соперники подтвердили, что неслучайно делили первую строчку. Оба почувствовали уверенность в своих силах, оба работают на поле сверхинтенсивно. Но «Динамо» все же и эту задачу решило, дважды забив на последних минутах. И снова подтвердив отличную физическую и психологическую готовность. Армейцам же, как и раньше, при классном футболе остро недостает забивного форварда.
Три бодрейших матча с участием лидеров требовали продолжения от «Спартака» и «Рубина», и здесь тоже получился огонь, но только в исполнении одной команды. Красно-белые явно вдохновились игрой конкурентов по РПЛ и постарались не потеряться на их фоне. Москвичи атаковали размашисто, с желанием и умением. От души. Уже к перерыву забили два, практически сняв все вопросы, а сколько еще создали возможностей. Если от интриги до последних секунд, как в других матчах, зрители удовольствие и не получили, то от атакующих действий команды Хуана Карлоса Карседо — точно. И от двух голов Даку в ворота бывшего клуба, которые довели счет до 4:0.
Спасибо РПЛ за такой роскошный тур, и уже ждем следующий. Там, помимо развития чемпионской гонки, нас ждет дерби ЦСКА — «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1