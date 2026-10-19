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Тур сумасшедших концовок. Лидеры РПЛ подарили роскошное зрелище

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Три встречи с интригой и огненный «Спартак».

Вот это разогнался чемпионат России — не успеваешь выдохнуть! Лидеры и до этого закрутили интригу по максимуму: после трети сезона между первым и пятым местом в таблице было всего два очка. А 11-й тур вообще вышел невероятным по зрелищности и эмоциям.

Начали в Москве в субботу «Локомотив» с «Краснодаром». «Быки» после мощного старта (шесть побед) прилично забуксовали — три ничьи, затем поражение от «Зенита». Растеряно преимущество, разговоры о внутренних проблемах. И в Черкизово все складывалось против команды Мурада Мусаева. Судья при счете 1:1 почему-то не увидел удаления Ньямси, которое было очевидно всем. 1:0 после быстрого гола Батчи превратились в 1:3. На 85-й минуте казалось, что уже все — но черно-зеленые успели и дважды забить, сравняв счет, и едва не увезли победу.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

«Краснодар» явно рано хоронить, хотя без Сперцяна и Кривцова ему, конечно, очень сложно. И хотя против «Локо» удалось спастись, это лишь ничья против аутсайдера. Которая продолжила безвыигрышную серию до пяти матчей. «Быки» уже пятые.

А сумасшедшие концовки перенеслись и на воскресенье. Сначала «Зенит», проспав первый тайм и шикарный гол Садулаева, по-чемпионски включился после перерыва. Сразу два гола, придуманные летним джокером Карпукасом, который неожиданно стал достойной заменой Венделу, и исполненные Глушенковым. А чтобы зрителям не было скучно, питерцы пропустили на 86-й минуте от Конате, чтобы сделать счет победным на 90-й. И выглядело это по-бразильски: вы забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим. Сравнение банальное, но слишком уж легко и уверенно «Зенит» забрал свое.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;.«Зенит» и «Ахмат» выдали блокбастер! Глушенков снова забил, но победным стал гол Джона

У Питера четыре победы подряд. Поступь можно назвать чемпионской, но что тогда сказать о «Динамо»! Бело-голубые выиграли уже семь (!) матчей кряду. Это клубный рекорд за всю российскую историю. Команда Сандро Шварца первый месяц переваривала требования немца, а теперь ее не остановить. Не получилось это и у ЦСКА, который оставался до 11-го тура единственным, кто шел без поражений.

Фото ФК «Зенит»

И снова все решилось в концовке — победный гол Фернандес забил на 88-й минуте. Развязка стала достойным продолжением яркой и зрелищной игры, в которой соперники подтвердили, что неслучайно делили первую строчку. Оба почувствовали уверенность в своих силах, оба работают на поле сверхинтенсивно. Но «Динамо» все же и эту задачу решило, дважды забив на последних минутах. И снова подтвердив отличную физическую и психологическую готовность. Армейцам же, как и раньше, при классном футболе остро недостает забивного форварда.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; Ярослав Гладышев и&nbsp;Константин Тюкавин празднуют гол в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА 18&nbsp;октября.«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в концовке. Семь выигрышей подряд и первая строчка в РПЛ

Три бодрейших матча с участием лидеров требовали продолжения от «Спартака» и «Рубина», и здесь тоже получился огонь, но только в исполнении одной команды. Красно-белые явно вдохновились игрой конкурентов по РПЛ и постарались не потеряться на их фоне. Москвичи атаковали размашисто, с желанием и умением. От души. Уже к перерыву забили два, практически сняв все вопросы, а сколько еще создали возможностей. Если от интриги до последних секунд, как в других матчах, зрители удовольствие и не получили, то от атакующих действий команды Хуана Карлоса Карседо — точно. И от двух голов Даку в ворота бывшего клуба, которые довели счет до 4:0.

Спасибо РПЛ за такой роскошный тур, и уже ждем следующий. Там, помимо развития чемпионской гонки, нас ждет дерби ЦСКА — «Спартак».

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ФК Локомотив (Москва)
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
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 9
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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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