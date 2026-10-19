Тур сумасшедших концовок. Лидеры РПЛ подарили роскошное зрелище

Три встречи с интригой и огненный «Спартак».

Вот это разогнался чемпионат России — не успеваешь выдохнуть! Лидеры и до этого закрутили интригу по максимуму: после трети сезона между первым и пятым местом в таблице было всего два очка. А 11-й тур вообще вышел невероятным по зрелищности и эмоциям.

Начали в Москве в субботу «Локомотив» с «Краснодаром». «Быки» после мощного старта (шесть побед) прилично забуксовали — три ничьи, затем поражение от «Зенита». Растеряно преимущество, разговоры о внутренних проблемах. И в Черкизово все складывалось против команды Мурада Мусаева. Судья при счете 1:1 почему-то не увидел удаления Ньямси, которое было очевидно всем. 1:0 после быстрого гола Батчи превратились в 1:3. На 85-й минуте казалось, что уже все — но черно-зеленые успели и дважды забить, сравняв счет, и едва не увезли победу.

«Краснодар» явно рано хоронить, хотя без Сперцяна и Кривцова ему, конечно, очень сложно. И хотя против «Локо» удалось спастись, это лишь ничья против аутсайдера. Которая продолжила безвыигрышную серию до пяти матчей. «Быки» уже пятые.

А сумасшедшие концовки перенеслись и на воскресенье. Сначала «Зенит», проспав первый тайм и шикарный гол Садулаева, по-чемпионски включился после перерыва. Сразу два гола, придуманные летним джокером Карпукасом, который неожиданно стал достойной заменой Венделу, и исполненные Глушенковым. А чтобы зрителям не было скучно, питерцы пропустили на 86-й минуте от Конате, чтобы сделать счет победным на 90-й. И выглядело это по-бразильски: вы забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим. Сравнение банальное, но слишком уж легко и уверенно «Зенит» забрал свое.

У Питера четыре победы подряд. Поступь можно назвать чемпионской, но что тогда сказать о «Динамо»! Бело-голубые выиграли уже семь (!) матчей кряду. Это клубный рекорд за всю российскую историю. Команда Сандро Шварца первый месяц переваривала требования немца, а теперь ее не остановить. Не получилось это и у ЦСКА, который оставался до 11-го тура единственным, кто шел без поражений.

Фото ФК «Зенит»

И снова все решилось в концовке — победный гол Фернандес забил на 88-й минуте. Развязка стала достойным продолжением яркой и зрелищной игры, в которой соперники подтвердили, что неслучайно делили первую строчку. Оба почувствовали уверенность в своих силах, оба работают на поле сверхинтенсивно. Но «Динамо» все же и эту задачу решило, дважды забив на последних минутах. И снова подтвердив отличную физическую и психологическую готовность. Армейцам же, как и раньше, при классном футболе остро недостает забивного форварда.

Три бодрейших матча с участием лидеров требовали продолжения от «Спартака» и «Рубина», и здесь тоже получился огонь, но только в исполнении одной команды. Красно-белые явно вдохновились игрой конкурентов по РПЛ и постарались не потеряться на их фоне. Москвичи атаковали размашисто, с желанием и умением. От души. Уже к перерыву забили два, практически сняв все вопросы, а сколько еще создали возможностей. Если от интриги до последних секунд, как в других матчах, зрители удовольствие и не получили, то от атакующих действий команды Хуана Карлоса Карседо — точно. И от двух голов Даку в ворота бывшего клуба, которые довели счет до 4:0.

Спасибо РПЛ за такой роскошный тур, и уже ждем следующий. Там, помимо развития чемпионской гонки, нас ждет дерби ЦСКА — «Спартак».