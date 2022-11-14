Обляков об игре с «Динамо»: «Это был крутой матч, который мы проиграли»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Спасибо всем за слова поддержки и слова критики. Это был крутой матч, который мы проиграли. Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счете всегда справедлив. Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше. Вместе с вами», — написал Обляков в Telegram-канале.

Обляков в матче с «Динамо» отличился забитым голом, а также получил две желтые карточки.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Динамо» занимает 4-ю строчку с 29 очками. Этот матч стал последним в РПЛ в 2022 году.