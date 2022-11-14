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Сегодня, 01:07

Обляков об игре с «Динамо»: «Это был крутой матч, который мы проиграли»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Спасибо всем за слова поддержки и слова критики. Это был крутой матч, который мы проиграли. Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счете всегда справедлив. Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше. Вместе с вами», — написал Обляков в Telegram-канале.

Обляков в матче с «Динамо» отличился забитым голом, а также получил две желтые карточки.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Динамо» занимает 4-ю строчку с 29 очками. Этот матч стал последним в РПЛ в 2022 году.

Источник: https://t.me/obliakov98/100
Иван Обляков
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Динамо» — ЦСКА: видеообзор матча 17-го тура РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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П
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