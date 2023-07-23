Спортивный директор «Оренбурга»: «Свитер от Марцела получил! Отдам его президенту»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3) заявил, что получил свитер от экс-тренера команды Марцела Лички.

«Свитер от Марцела получил! Отдам его президенту, он решит его дальнейшую судьбу! Мы с Личкой смотрели матч вместе. Что-то ему понравилось, что-то нет. Может быть, он изучал будущего соперника по Кубку России, ха-ха!» — заявил Андреев.

Личка возглавля «Оренбург» в прошлом сезоне. Этим летом он возглавил «Динамо».