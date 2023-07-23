Личка прибыл на матч «Оренбурга» со «Спартаком» и привез счастливый свитер
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прибыл на матч 1-го тура РПЛ «Оренбурга» со «Спартаком». Он рассказал, что привез свитер президенту оренбургского клуба.
— Я обещал Василию Петровичу (президенту «Оренбурга» Еремякину) свитер. (Личка держит его в руках). Я обещал, что оставлю ему это свитер. В чем тренировать в «Динамо»? Мне подарили новый. Сейчас оставлю этот Диме Андрееву (спортивный директор «Оренбурга»), чтобы он отдал его Василию Петровичу. Это фартовый свитер для нас всех. Мы пережили сильные эмоции. Например, выход в премьер-лигу — игра с «Уфой».
— Нет сегодня тревоги за «Оренбург» с Ярошиком? Не страшно, что «Спартак» его разорвет?
— Не разорвет! Я уверен. Фаворит — «Спартак», у него отличные игроки. Он будет биться за первое место. Но я уверен, что «Оренбург» может остаться в середине таблицы.
Личка возглавля «Оренбург» в прошлом сезоне. Этим летом он возглавил «Динамо».
Матч «Оренбурга» со «Спартаком» начнется в 17.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1