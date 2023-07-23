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Сегодня, 17:28

Личка прибыл на матч «Оренбурга» со «Спартаком» и привез счастливый свитер

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прибыл на матч 1-го тура РПЛ «Оренбурга» со «Спартаком». Он рассказал, что привез свитер президенту оренбургского клуба.

— Я обещал Василию Петровичу (президенту «Оренбурга» Еремякину) свитер. (Личка держит его в руках). Я обещал, что оставлю ему это свитер. В чем тренировать в «Динамо»? Мне подарили новый. Сейчас оставлю этот Диме Андрееву (спортивный директор «Оренбурга»), чтобы он отдал его Василию Петровичу. Это фартовый свитер для нас всех. Мы пережили сильные эмоции. Например, выход в премьер-лигу — игра с «Уфой».

— Нет сегодня тревоги за «Оренбург» с Ярошиком? Не страшно, что «Спартак» его разорвет?

— Не разорвет! Я уверен. Фаворит — «Спартак», у него отличные игроки. Он будет биться за первое место. Но я уверен, что «Оренбург» может остаться в середине таблицы.

Личка возглавля «Оренбург» в прошлом сезоне. Этим летом он возглавил «Динамо».

Матч «Оренбурга» со «Спартаком» начнется в 17.30 мск.

Источник: https://t.me/abrigadoo
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

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Сергей Бабкин

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П
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Зелимхан Бакаев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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