Гладилин отметил, что у «Спартака» большие проблемы в центре обороны

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе красно-белых над «Оренбургом» в матче первого тура РПЛ (3:2).

«Сейчас с отсутствием Джикии в центе обороны проблем стало больше. Так что это и будет преследовать «Спартак». Пока в центре не будет налажена игра, такие матчи и будут продолжаться. Могли забить еще два, а могли и три-четыре. Очень большие проблемы у «Спартака» в центральной зоне», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Балтикой». Матч пройдет 31 июля и начнется в 19.30 по московскому времени. «Оренбург» 30 июля встретится с «Рубином». Начало матча — в 15.00 по мск.