Спортивный директор «Оренбурга»: «Нужно было запереть игроков на базе? У нас там был обсерватор во время пандемии. Не рискуем пока...»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что пока не принято решение по субботнему матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».

В четверг стало известно, что 6 игроков «Оренбурга» заболели коронавирусом.

— Пока новостей нет. Думаю, завтра будет конкретное решение. Все зависит от того, что скажет Роспотребнадзора, — сказал Андреев.

— То есть, возможно, и не сыграете молодежкой?

— Пока нет уверенности ни в чем. Ждем.

— Есть понимание, почему заболело сразу 6 игроков?

— За 48 часов до игры с «Локомотивом» сдали тесты. Все было нормально. Отыграли матч, прилетели. В аэропорту сдали тест — отрицательный. А за два дня до матча с «Краснодаром» «выстрелило». Как так? Летели чартером. Гостиница — весь этаж наш, никого нет... Все в масках, все в перчатках. Возможно, могли заразиться только в аэропорту... Не знаю, но мы соблюдали регламент.

— Сейчас все говорят, что команды нужно запирать на базе.

— Это правильно. Но если бы это прописали в регламенте, тогда можно было бы обсуждать. Никто не застрахован. Мы все соблюдали. Но... Мы же не можем игроков перевозить в колбе стеклянной. Бог его знает, где этот коронавирус «выстрелит». Что касается базы, то во время пандемии мы ее отдали под обсерватор. Не могли там тренироваться. Отдали для борьбы с коронавирусом. Сейчас оттуда люди выехали. Но мы пока не рискнули туда заезжать. Мало ли что...

Месяц все было нормально. А вот именно после Москвы почему-то появились положительные тесты. (Виталий Айрапетов)