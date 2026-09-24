В «Ростове» заявили, что уход Альбы из клуба не связан с финансовыми проблемами: «У нас все в порядке»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка ответил «СЭ» на вопрос о причинах ухода Джонатана Альбы с поста главного тренера клуба.

Ранее Чайка сообщил «СЭ», что «Ростов» принял решение расстаться с Альбой и его тренерским штабом. Позднее клуб выступил с официальным заявлением об отставке 44-летнего испанца.

Ранее журналист Иван Карпов заявлял, что уход испанского специалиста связан с тяжелым финансовым положением клуба.

— С чем связано решение расстаться с Альбой?

— Есть определенные результаты, есть определенные моменты. Вместе с руководством было принято такое решение.

— Пишут, что Альба покинул «Ростов» из-за финансовых проблем клуба.

— Нет. Тут все в совокупности. С финансами у клуба все в порядке. Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны, — сказал Чайка «СЭ».

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