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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов сообщил, что контракт с Кузяевым еще не подписан

Газизов сообщил, что контракт с Кузяевым еще не подписан: «Комитет по статусу игроков должен разрешить переход»

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в клуб.

Ранее Sport24 сообщал что футболист и клуб близки к подписанию контракта.

По данным источника, 33-летний футболист успешно прошел медосмотр. Стороны должны подписать контракт по схеме 1+1.

«Пока контракт не подписан. Более того, Далер в статусе свободного агента — это отдельный момент. Тут не получится так, что мы подпишем контракт — и футболист сразу в нашей команде. Надо еще подать заявку в комитет по статусу игроков, который должен разрешить переход. Могу сказать одно: нам этот футболист интересен», — сказал Газизов «СЭ».

В настоящий момент Кузяев является свободным агентом. Его последней командой был «Рубин»: в сезоне-2025/26 хавбек провел за команду 19 матчей и не отличился результативными действиями.

Помимо «Рубина», Кузяев выступал за «Зенит», «Ахмат», «Нефтехимик» и французский «Гавр».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной России в 3 миллиона евро.

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Далер Кузяев
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Шамиль Газизов
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Источник: «Краснодар» отказался от возможности подписать Джейдона Санчо
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
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 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
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 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
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 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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