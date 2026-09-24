Газизов сообщил, что контракт с Кузяевым еще не подписан: «Комитет по статусу игроков должен разрешить переход»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в клуб.

Ранее Sport24 сообщал что футболист и клуб близки к подписанию контракта.

По данным источника, 33-летний футболист успешно прошел медосмотр. Стороны должны подписать контракт по схеме 1+1.

«Пока контракт не подписан. Более того, Далер в статусе свободного агента — это отдельный момент. Тут не получится так, что мы подпишем контракт — и футболист сразу в нашей команде. Надо еще подать заявку в комитет по статусу игроков, который должен разрешить переход. Могу сказать одно: нам этот футболист интересен», — сказал Газизов «СЭ».

В настоящий момент Кузяев является свободным агентом. Его последней командой был «Рубин»: в сезоне-2025/26 хавбек провел за команду 19 матчей и не отличился результативными действиями.

Помимо «Рубина», Кузяев выступал за «Зенит», «Ахмат», «Нефтехимик» и французский «Гавр».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной России в 3 миллиона евро.

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