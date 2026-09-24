Источник: Кузяев успешно прошел медосмотр в махачкалинском «Динамо»

Полузащитник Далер Кузяев и махачкалинское «Динамо» близки к подписанию контракта, сообщает Sport24.

По данным источника, 33-летний футболист успешно прошел медосмотр. Стороны должны подписать контракт по схеме 1+1.

Сейчас Кузяев свободный агент. Его последней командой был «Рубин», за который в сезоне-2025/26 в 19 матчах он не отметился результативными действиями.

Также в карьере футболиста были «Гавр», «Зенит», «Терек», «Нефтехимик» и «Карелия».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной России в 3 миллиона евро.