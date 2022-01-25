Волейболист Спиридонов считает, что введение Fan ID не сможет обеспечить дополнительную безопасность на матчах

Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды в связи с законом о Fan ID.

«Помогут ли бойкоты отменить Fan ID? Попытка не пытка. Депутаты начинают говорить, что это делается для дополнительной безопасности. Это лишний геморрой для наших болельщиков, а не дополнительная безопасность. Полно росгвардейцев на матчах, полиции и множество контролей, камеры. Fan ID — лишняя трата времени. Я поддерживаю бойкот болельщиков», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».