Семак объяснил выход Дзюбы на поле в роли центрального защитника в матче «Зенита» с «Жилиной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на официальном сайте клуба прокомментировал выход форварда Артема Дзюбы на позицию центрального защитника в товарищеском матче с «Жилиной» (5:0).

Футболист был заменен на 64-й минуте встречи, однако на 73-й минуте вернулся в игру вместо Данилы Хотулева и занял позицию центрального защитника.

— Дзюба в роли центрального защитника — почему нет?

— Почему же, проверяли. Почему нет, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Не знаю, как Алип еще сыграл сегодня 90 минут почти без подготовки. Другие наши три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулёва выпал огромная нагрузка. Он почувствовал спазм приводящей мышцы, и у нас было два варианта: либо Кузяева, либо Дзюбу выпускать на эту позицию. Выбрали Артема.

— Или он сам вызвался?

— Нет. Я спросил у него, посмотрел, какое состояние у ребят. Спросил, конечно, есть ли у него силы. На мой взгляд, на сегодняшний день у Артема сил больше, чем у Далера. Поэтому, я думаю, хорошо, что именно Артем вышел доиграть матч на этой позиции.