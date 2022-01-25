Twitter «Зенита» потроллил ЦСКА роликом про Адамова

«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Урала» Арсеном Адамовым.

После этого в Twitter клуба из Санкт-Петербурга появился шуточный ролик, который рассказывает, как, якобы, шли переговоры.

По новой традиции расскажем о ходе переговоров ? pic.twitter.com/m9joqVGDmj — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022

Это видео является отсылом к скандальному ролику в соцсетях ЦСКА. В ролике сымитирована переписка между аккаунтами ЦСКА и полузащитником Юсуфом Языджи в Instagram. ЦСКА на протяжении нескольких часов уговаривает Языджи подписать контракт, однако игрок не отвечает на сообщения. Тогда армейский клуб совершает «ход конем» и в качестве аргумента для перехода говорит турку, что в России «много Наташ», после чего Языджи незамедлительно отвечает, что «будет через 5 минут».

Болельщики в соцсетях с возмущением отнеслись к такому юмору, так что роли был быстро удален.