28 июня, 13:13

Сперцян: «Хочу попробовать свои силы в Европе. Но в «Краснодаре» я тоже счастлив»

Константин Белов
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мечте поиграть в европейском чемпионате.

«Даже если мне что-то известно о предложениях из Европы, то я не буду об этом говорить. Игра в Европе — это мечта? Это не секрет ни для кого. Я уже говорил, что хочу уехать, попробовать свои силы в Европе. Но как это будет — не знаю. В «Краснодаре» я тоже счастлив», — сказал Сперцян «СЭ».

В сезоне РПЛ-2024/25 Сперцян сыграл за «Краснодар» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с 2018 года. Всего на счету 24-летнего полузащитника 143 матча за черно-зеленых, в которых он отметился 44 голами и 32 результативными передачами.

Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • Футболист Сапогов

    ))) У тебя оно на высшем уровне))) Судя по нику))

    30.06.2025

  • Вездесущий!!!!!

    В Самаре все тупые мастодонты! Сапогов же футболер, у них, футболеров, мозгов как котик накакал!

    30.06.2025

  • За Шалимова

    Что бы тут уважаемый народ не писал, он всё равно рано или поздно уедет, в условную Осасуну. По мне так лучше не уезжал бы.

    29.06.2025

  • hаnt64

    Сколько армянина не корми...

    29.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А сам Эдик думает, что он игрок уровня Милана, Атлетико, а возможно даже Мансити.

    28.06.2025

  • Марко Петкович

    Совершенно верно! Если переходить, то только в клуб который борется за высокие места

    28.06.2025

  • Марко Петкович

    Уезжать нужно только в хороший клуб, который боертся за высокие места как Краснодар. В остальном нет смысла. Предложения в стиле Кузяева - нужно отвергать, а то уважать не будут как его. Но лучше конечно, остаться в РПЛ и прогрессировать дальше и радовать местных болельщиков. Тем более денег особых в европе сейчас не заработаешь

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Согласен! Но по этой считалке любой подходит!:wink::handshake:

    28.06.2025

  • RobertH

    Если Эдик действительно так считает, то это странное мнение. У него зарплата в Краснодаре - дай Бог каждому в его возрасте. Он кумир города. Чего ещё надо - то? Европа? А кто в той Европе не сидит на лавке из РПЛ? И вот оно надо менять славу и деньги на лавку в каком - нибудь там условном АЕК? Если воообще всё это не выдумывают журналюги, которым в межсезонье писать вроде как не очем, а яйца лизать как - то рёбра не позволяют...

    28.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А есть ли смысл играть за какой-нибудь Ковентри Юнайтед, или Мальорку? А Милан с Атлетико ему не светит. Вон сколько на банке сидят у нас, и пропиареный со всех щелей Захарян, и Кузяев, (Ну правда Кузяев то вообще ноль), и Миранчук, и скамеечный обладатель ЛЧ Сафонов. Ну Сафонов еще ладно, кайфует в Париже в топ клубе. А остальные ради чего туда едут? А Чалов для чего туда поехал, разве это повышение? Глупость, а не повышение.

    28.06.2025

  • m_16

    Вообще-то Генрих Мхитарян на данный момент.

    28.06.2025

  • m_16

    Кварацхелия попробовал, ему понравилось.

    28.06.2025

  • андрей андреев

    Эдик - игрок уровня Ференцвароша, Гавра, кипрской Омонии. Там с радостью примут

    28.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    всех очень волнует трудоустройство наших игроков в уевропе таое впечатление...что всех бы туда отправили и сидели бы и радовались

    28.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    поддерживаю средненький игрок

    28.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    вот почему не мечтать играть в родном клубе при любимых болельщиках...и приносить радость и себе и клубу а они хотят уехать от своих болельщиков и сидеть где-то на лавке в уевропе вектор развития никак не поменяется на свою страну и главное те же болельщики рады???...если игрок уехал в уевропу все хором рады и доказывают тебе...что там рай небесный...а тут все прогнило это какой-то мазохизм игрок хочет ...пусть едет...но без громких афиш и восхищений уехал...и хрен с ним пока все не так

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Самый лучший из армян-это Эдуард Сперцян! Навеяло...Мовсисяна вспомнил))) Ирония конечно про Юру...Но так кричали)))

    28.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    Можно по разному к нему относиться ======================================== вот как раз мое мнение из разряда разных и есть =чмырить=...это вы сами придумали

    28.06.2025

  • Я41

    Человек варится в собственном футбольном соку+ сидит в "золотой клетке" думая что готов ИГРАТЬ в командах топ 5, футбольных топ 5 лиг. Но в реальности (на мой взгляд) Сперцян игрок для команд топ 5 лиг нижней части таблицы, выгрызающий свое место в составе. Если готов пойти на поижение $$$ и каждодневную конкуренцию на тренировках, то молодец. Если нет, то играй в РПЛ получай свой жирный контракт. В любом случае, удачи!

    28.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Я бы сказал, усраину. Фрик, что еще от него ждать?))

    28.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Что ты прешь, Боря)))??)))) Это просто ужас.

    28.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Можно по разному к нему относиться. НО для Краснодара он сделал многое и за это уважение парню. А чмырить дело простое.

    28.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Сперцян - это 50 % победы Краснодара. Отличный парень, таких нет например в Динамо. Эдуард, удачной тебе карьеры, где бы ты не был.

    28.06.2025

  • kelltt

    лучше на кипр.. тепло море еуропа и напрягаться особо не надо

    28.06.2025

  • Михаил Тагилов

    Это ты про свою хохляндию написал? Сперцяну пережидать нечего. За ним ТЦК не придёт. В отличие от тебя

    28.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Да, хамы они обычно на вы обращаются к собеседнику. Вы свободны, хавайте российский дыр-дыр по ногомячу вместо того, что нормальные люди называют футболом и качественными игроками, а не деревянными поленьями пешеходами за муллионы... Лада Веста - тоже в вашем понимании машина, в таком случае

    28.06.2025

  • А Р Т

    ещё и хам ...

    28.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    называю вещи своими именами, гейропа, сперцян - средний бездарь и не более того. Вам из каждого хавна -СРАЧТВ и СЭкс пытаются сделать суперзвезду, а вы хаваете это. А с нежными ушами можно идти лесом. Это уже именно вам.

    28.06.2025

  • А Р Т

    не первый раз замечаю, ядом дышите молодой человек ...

    28.06.2025

  • freak

    Все правильно, смутное время, лучше там переждать, хоть в Гавре, хоть в Майорке. Стабилизируется режим можно и вернуться.

    28.06.2025

  • Ратель

    Парень, не ломай себе карьеру! Какая, нафиг, Европа! Краснодар твой клуб - отныне и навсегда.

    28.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Какая ему гейропа? Абсолютно средненький игрок... Земеля его - Захарян ему в пример, тоже звездить в Европу ехал...:joy:

    28.06.2025

  • ТИМ

    Я думаю, не стоит. лучше бы ты остался в Краснодаре. Ты основной игрок команды и капитан, народ и ради тебя ходит на стадион, тебя любят тут. И зарплата достойная. От добра добро не ищут. Ещё не ясно как всё может сложится. Отрицательных примеров достаточно. Не факт, что можно и карьеру испортить...

    28.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    очередной еуропейский мечтатель

    28.06.2025

  • AZ

    Так он уже определился. Нафига ему повторять ошибки Феди Чалова?

    28.06.2025

  • Hopes Annihilator

    Захочет пропитаться спартаковским духом и отведать тарасовского борща. Есть ведь вещи и поважнее золотых медалей.

    28.06.2025

  • Millwall82

    нахрена ему из команды-чемпиона, переходить в команду занявшую 5 место? Это явное понижение.

    28.06.2025

  • Павел Леонидович

    эдик, ну ты определись)

    28.06.2025

  • Hopes Annihilator

    Обязательно спрошу у Олега Иваныча, что не хватает Сперцяну для счастья. Уверен, что не Европ, а игры за Спартак. КБ ромбика ему не хватает.

    28.06.2025

  • Ботокс007

    Давай в Сьон

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Пусть пробует, но, /мое мнение/..еще полгода/год поиграть у нас, сезон после чемпионства очень важен для любого игрока Краснодара- дальше думать. Только не звонить Захаряну, не советоваться с ним и убрать его контакт из телефона)

    28.06.2025

  • AZ

    Эдо молодец! Придет предложение от классного клуба, как Сафонову, можно уезжать. А если нет, то ехать абы куда лишь бы в Европу нафиг не надо. Главное нужно посылать подальше всяких "поравалителей" вроде Булыкина или Канчельскиса.

    28.06.2025

    • Сперцян о своем будущем: «Сейчас я игрок «Краснодара» и капитан команды»

    Источник: «Ростов» исключил продажу Вахании этим летом
