Сперцян: «Хочу попробовать свои силы в Европе. Но в «Краснодаре» я тоже счастлив»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мечте поиграть в европейском чемпионате.

«Даже если мне что-то известно о предложениях из Европы, то я не буду об этом говорить. Игра в Европе — это мечта? Это не секрет ни для кого. Я уже говорил, что хочу уехать, попробовать свои силы в Европе. Но как это будет — не знаю. В «Краснодаре» я тоже счастлив», — сказал Сперцян «СЭ».

В сезоне РПЛ-2024/25 Сперцян сыграл за «Краснодар» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с 2018 года. Всего на счету 24-летнего полузащитника 143 матча за черно-зеленых, в которых он отметился 44 голами и 32 результативными передачами.