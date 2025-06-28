Источник: «Ростов» исключил продажу Вахании этим летом

«Ростов» исключил уход защитника Ильи Вахании из команды в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, интерес к Вахании в межсезонье проявляли несколько клубов РПЛ, включая «Зенит» и московское «Динамо», однако ростовчане приняли решение о том, что футболист не продается.

В сезоне-2024/25 на счету Вахании 42 матча во всех турнирах, в которых он отметился 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.