Сперцян о своем будущем: «Сейчас я игрок «Краснодара» и капитан команды»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

«Сейчас я игрок «Краснодара» и капитан команды. Я возвращаюсь на сборы и буду готовиться к новому сезону. Это трансферное окно открыто до конца лета, поэтому все возможно. Общался ли с Галицким о возможном уходе? Нет», — сказал Сперцян «СЭ».

В сезоне РПЛ-2024/25 Сперцян сыграл за «Краснодар» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России.