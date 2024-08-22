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Сегодня, 20:11

Источник: Сперцян и Кордоба уведомили «Краснодар» о желании покинуть клуб до конца лета

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Эдуард Сперцян (справа) и Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян и колумбийский форвард Джон Кордоба сообщили руководству «Краснодара» о желании покинуть клуб до конца лета, сообщает Armenie Football в социальных сетях.

По данным источника, черно-зеленые уже нашли замену двум футболистам на случай их ухода.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В общей сложности хавбек провел 116 матчей за «быков» во всех турнирах, отметившись 33 голами и 27 результативными передачами. Его контракт с черно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.

Кордоба перешел в «Краснодар» в июле 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. Соглашение колумбийца с российским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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