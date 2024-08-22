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Сегодня, 20:00

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в пятницу, 23 августа. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
23 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо Мх

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

После 5 туров «Рубин» занимает восьмое место в чемпионате России, казанцы набрали 7 очков. «Динамо» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 5 баллами.

В 5-м туре российской премьер-лиги «Рубин» победил «Акрон» со счетом 2:1, а «Динамо» обыграло «Ахмат» (1:0).

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
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