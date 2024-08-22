«Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ

«Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в пятницу, 23 августа. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

После 5 туров «Рубин» занимает восьмое место в чемпионате России, казанцы набрали 7 очков. «Динамо» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 5 баллами.

В 5-м туре российской премьер-лиги «Рубин» победил «Акрон» со счетом 2:1, а «Динамо» обыграло «Ахмат» (1:0).