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Защитник «Химок» Ориньо считает, что Артига снова сможет работать в Европе

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Защитник «Химок» Ориньо считает, что главный тренер подмосковной команды Франк Артига сможет продолжить карьеру в Европе.

«Могу ли представить, что Артига вновь вернется в Европу и возглавит топ-клуб? Франк — топ-тренер, который точно знает, что делает в «Химках». Он хорошо знает качества каждого игрока в нашей команде, его психологию и прочие моменты. Поэтому на 100% можно говорить, что он достоин своего поста здесь. А о его перспективах снова работать в Европе даже не приходится говорить, они точно есть», — цитирует Ориньо Legalbet.

Артига возглавил «Химки» в конце июня нынешнего года. Ранее испанец работал главным тренером юношеских команд «Барселоны», московских «Родины» и «Родины-2», сборной ОАЭ U20, «Ампосты» и молодёжки «Химнастика».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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