"Спасибо за все, Капитан!" "Ростов" поблагодарил Гацкана за годы в клубе

Официальный Instagram "Ростова" опубликовал фотографии с прощального матча полузащитника Александра Гацкана. В субботу, 20 июля, прошла встреча второго тура чемпионата России между ростовчанами и "Спартаком" (2:2).

"Спасибо за все, Капитан!" – написано в Instagram "Ростова".

Гацкан вышел на поле в матче с красно-белыми на 87-й минуте игры, заменив нападающего Алексея Ионова.

Ранее стало известно, что Гацкан покинет "Ростов" после матча с моковской командой.

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