Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов отреагировал на решение российских клубов подать апелляцию в CAS

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов поделился мнением о решении российских клубов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«Если бы победа в CAS была невозможна, никто тогда не подавал бы протест. Профсоюз всегда настаивал на том, что клубы должны самостоятельно пробовать и подавать протесты. Как я уже говорил до этого, не вижу никаких правовых оснований для отстранения ни наших клубов, ни сборной. До сих пор никто не объяснил в связи с чем это все сделано. Если отстранение является наказанием, то почему оно происходит таким образом. Вопросов очень много по этим решениям. Если объективно рассмотрят вопрос об отстранении, тогда нет сомнений, что клубы будут допущены до еврокубков», — цитирует Зотова «РБ Спорт».

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.