Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:08

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов отреагировал на решение российских клубов подать апелляцию в CAS

Читать «СЭ» в

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов поделился мнением о решении российских клубов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«Если бы победа в CAS была невозможна, никто тогда не подавал бы протест. Профсоюз всегда настаивал на том, что клубы должны самостоятельно пробовать и подавать протесты. Как я уже говорил до этого, не вижу никаких правовых оснований для отстранения ни наших клубов, ни сборной. До сих пор никто не объяснил в связи с чем это все сделано. Если отстранение является наказанием, то почему оно происходит таким образом. Вопросов очень много по этим решениям. Если объективно рассмотрят вопрос об отстранении, тогда нет сомнений, что клубы будут допущены до еврокубков», — цитирует Зотова «РБ Спорт».

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-zotov-esli-vopros-ob-otstranenii-klubov-rassmotryat-ob-ektivno-togda-nashi-komandy-budut-dopushheny-do-evrokubkov/
УЕФА
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Норвежцы боятся, что новый президент FIS вернет Россию на соревнования
Кечинов — об апелляции российских клубов: «Если мы будем молчать, то никто не сдвинется с места»
Директор «Ролан Гаррос» пригрозила россиянам санкциями за политические высказывания
Уимблдон исключил россиян. Мир тенниса встал на защиту. Кто же победит?
Украинка Элина Свитолина обратилась к российским теннисистам
Чеферин — о санкциях в отношении России: «УЕФА отказался от принципов нейтралитета спорта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пресняков-старший: «Зенит» — красная тряпка для «Спартака», он посильнее будет»

«Сочи» — «Нижний Новгород»: команды объявили составы на матч
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости