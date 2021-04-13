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«Спартак» выступил с заявлением о неприятии дискриминации в футболе

12:53
Болельщики «Спартака». Фото -
Болельщики «Спартака». Фото -
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«Спартак» 13 апреля на официальном сайте выступил с заявлением против дискриминации в футболе.

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. «Спартак» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений», — сообщается в заявлении клуба.

Также в «Спартаке» акцентировали внимание, что в клубе постоянно ведется работа с болельщиками касательно правил поведения на стадионе.

«Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера», — сообщается на сайте москвичей.

Ранее, 12 апреля, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес Гильерме в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

По словам главы департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова, вратарь железнодорожников провоцировал болельщиков, показывая им неприличные жесты. Клуб предъявит видеодоказательства КДК.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-04-13-zayavleniye_fk_spartak-moskva/

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