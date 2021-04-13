«Спартак» выразил соболезнования родным и коллегам Ярдошвили
13:08
«Спартак» на странице клуба в Twitter выразил соболезнования родным и близким врача «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.
«Ушел из жизни Александр Ярдошвили, заслуженный врач и настоящая легенда нашего футбола. Работая в сборной России, он помогал красно-белым защищать национальные цвета. Приносим искренние соболезнования его семье и коллегам. Вечная память Александру Эдуардовичу», — сообщается в заявлении клуба.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1381909354237067267
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