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«Спартак» выразил соболезнования родным и коллегам Ярдошвили

13:08
Александр Ярдошвили. Фото ФК «Спартак»
Александр Ярдошвили. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на странице клуба в Twitter выразил соболезнования родным и близким врача «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«Ушел из жизни Александр Ярдошвили, заслуженный врач и настоящая легенда нашего футбола. Работая в сборной России, он помогал красно-белым защищать национальные цвета. Приносим искренние соболезнования его семье и коллегам. Вечная память Александру Эдуардовичу», — сообщается в заявлении клуба.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1381909354237067267

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