Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в беседе с «СЭ» поделился мнением о скандале вокруг матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0)

Ранее, 12 апреля, «Спартак» показал видео, на котором было видно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина был в судейской комнате перед игрой, а это запрещено регламентом. Красно-белые обратились в КДК РФС.

«Надо было в футбол играть. «Локомотив» и Гильерме переиграли «Спартак». Проиграл — утрись в тряпочку и молчи. А то судья их засудил, Сухина куда-то зашел. «Спартак» тогда надо лишать очков за выкрики в сторону Гильерме. Этот скандал меня насмешил, — сказал Баринов «СЭ». — Когда начинают кабинетную, подковерную борьбу, это говорит о слабости команды. А мне, как ни странно, хочется, чтобы «Спартак» был сильным. «Отдайте нам три очка, мы заслужили, потому что Сухина не в ту дверь вошел» — это цирк. Им самим-то не стыдно? Николич оказался умнее, «Локо» сыграло замечательно, тактически переиграл «Спартак».

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками идет вторым.

(Константин Колмаков)