«Спартак» выкупил контракт Чернова и отдал Гапонова в аренду в «Крылья Советов»

«Спартак» договорился с «Крыльями Советов» о выкупе защитника Никиты Чернова нынешней зимой, сообщает «РБ Спорт».

Ранее была информация, что защитник подписал предварительный контракт с красно-белыми, который должен был вступить в силу с 1 июля.

Указано, что клубы договорились о переходе Чернова уже этой зимой. Столичный клуб заплатит за футболиста компенсацию, а также отдаст в аренду в «Крылья Советов» защитника Илью Гапонова.

26-летний Никита Чернов — воспитанник ЦСКА. В «Крылья Советов» он перешел в 2019 году. В текущем сезоне защитник сыграл за самарскую команду 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро.