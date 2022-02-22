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«Спартак» выкупил контракт Чернова и отдал Гапонова в аренду в «Крылья Советов»

Евгений Петров
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

«Спартак» договорился с «Крыльями Советов» о выкупе защитника Никиты Чернова нынешней зимой, сообщает «РБ Спорт».

Ранее была информация, что защитник подписал предварительный контракт с красно-белыми, который должен был вступить в силу с 1 июля.

Указано, что клубы договорились о переходе Чернова уже этой зимой. Столичный клуб заплатит за футболиста компенсацию, а также отдаст в аренду в «Крылья Советов» защитника Илью Гапонова.

26-летний Никита Чернов — воспитанник ЦСКА. В «Крылья Советов» он перешел в 2019 году. В текущем сезоне защитник сыграл за самарскую команду 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-vy-kupil-chernova-i-otdal-gaponova-v-arendu-v-kry-l-ya-sovetov/
Илья Гапонов
Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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