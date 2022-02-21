«Рубин» отдал в аренду трех футболистов

«Рубин» объявил об уходе в аренду трех футболистов. Все соглашения рассчитаны до окончания сезона.

Степан Суриков, Никита Янович и Кирилл Косарев будут выступать за другие клубы на правах аренды до окончания сезона.



Степан Суриков ?? «Салют» (Белгород)

Никита Янович ?? «Динамо» (Ставрополь)

Кирилл Косарев ?? «Волгарь» (Астрахань)



Удачи, ребята! ?? pic.twitter.com/R1gyWDndkW — «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2022

18-голкипер Никита Янович продолжит карьеру в ставропольском «Динамо».

20-летний полузащитник Степан Суриков арендован «Салютом» из Белгорода.

20-летний нападающий Кирилл Косарев, выступавший на правах аренды за «Нижний Новгород», продолжит карьеру в клубе ФНЛ астраханском «Волгаре».