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Сегодня, 06:45

«В России команды носились вперед-назад». Каррера высказался о тактике в РПЛ

Каррера заявил, что при нем команды в России носились вперед-назад
Роман Шишов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что российские клубы стали гораздо грамотнее подходить к вопросам тактики.

«В российском чемпионате очень мало уделяли внимание вопросам тактики. Когда я работал там, команды часто просто носились вперед-назад без каких-либо изменений в отношении тактики. Однако со временем российские клубы стали готовиться лучше. Теперь с ними не так-то просто играть. — приводит слова специалиста Calcio Napoli 1926.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Команда под его руководством стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Г
Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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