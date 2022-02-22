«В России команды носились вперед-назад». Каррера высказался о тактике в РПЛ

Каррера заявил, что при нем команды в России носились вперед-назад

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что российские клубы стали гораздо грамотнее подходить к вопросам тактики.

«В российском чемпионате очень мало уделяли внимание вопросам тактики. Когда я работал там, команды часто просто носились вперед-назад без каких-либо изменений в отношении тактики. Однако со временем российские клубы стали готовиться лучше. Теперь с ними не так-то просто играть. — приводит слова специалиста Calcio Napoli 1926.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Команда под его руководством стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.