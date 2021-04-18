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«Спартак» — «Уфа»: все голы матча

20:09
«Спартак» — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Уфу».

45-я минута. Камилов — 0:1

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

48-я минута. Мрзляк — 0:2

Спартак — Уфа

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