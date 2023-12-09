«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в новогодней форме

«Спартак» показал новогоднюю форму на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Сегодня сыграем в новогодней форме. Шапочки на фамилиях, снег и новогодний паттерн на номерах — красиво!» — говорится в сообщении клуба.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск.